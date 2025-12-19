China mantém silêncio sobre venda do TikTok nos EUA

A declaração foi feita pelo porta-voz da diplomacia chinesa Guo Jiakun, em resposta a perguntas sobre notícias divulgadas por vários órgãos de comunicação dos EUA, segundo as quais a ByteDance, empresa-mãe do TikTok, terá acordado transferir o controlo da sua operação norte-americana para uma nova estrutura societária.

Segundo um memorando citado pela imprensa, a nova empresa de risco partilhado contará com participação do grupo tecnológico Oracle, do fundo Silver Lake e do fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos MGX, que juntos deterão 45% do capital.

Cerca de 33% ficará com subsidiárias de investidores que já detêm participação na ByteDance, enquanto a empresa chinesa manterá uma fatia de aproximadamente 18%.

O acordo deverá ser formalizado até 22 de janeiro de 2026, véspera do prazo fixado pelo Departamento de Justiça norte-americano para a suspensão das operações do TikTok, caso não tenha sido criada uma entidade juridicamente separada da ByteDance, como determina a lei aprovada pelo Congresso dos EUA em 2024.

A legislação, invocando motivos de segurança nacional, exige que a ByteDance não tenha acesso aos servidores onde são armazenados os dados dos utilizadores da aplicação de vídeos curtos.

Desde que regressou ao poder, em janeiro, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prorrogou por várias vezes a aplicação da lei, permitindo que a sua Administração negociasse a alienação das operações do TikTok no país.

Em setembro, após uma série de encontros entre representantes de Washington e Pequim, os dois países anunciaram um quadro de princípio para a operação.

Trump afirmou então que o acordo contava com a "aprovação provisória" do Presidente chinês, Xi Jinping, devendo ser fechado durante a cimeira entre ambos em outubro, na Coreia do Sul.

No entanto, até ao momento, Pequim não confirmou oficialmente o entendimento, mantendo-se em silêncio sobre os detalhes do processo. A China detém uma chamada "ação dourada" na ByteDance, que lhe confere direito de veto sobre decisões estratégicas da empresa.