China pede à UE investigação justa sobre aquisição de níquel no Brasil

Em conferência de imprensa, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Mao Ning manifestou esperança de que "as partes envolvidas mantenham o seu compromisso com a transparência, respeitem os princípios da economia de mercado e da concorrência leal e se abstenham de politizar ou dar ênfase excessiva a questões comerciais e económicas".

Mao indicou ainda que as autoridades chinesas esperam que "se ofereça um ambiente de negócios justo, transparente e não discriminatório às empresas de todos os países".

"A China apoia consistentemente as empresas chinesas em cooperação pragmática em diversas áreas, com base no princípio do benefício mútuo e de resultados vantajosos para todos", acrescentou a porta-voz.

A empresa MMG, controlada pelo grupo estatal chinês Minmetals Corporation adquiriu o negócio de níquel no Brasil da multinacional Anglo American, com sede no Reino Unido

Bruxelas indicou, em comunicado, que tem "preocupações preliminares" de que o acordo possa permitir à MMG desviar o fornecimento de ferroníquel dos mercados europeus, levando a custos mais elevados e a "menor qualidade" na produção europeia de aço inoxidável.

A Comissão Europeia afirmou que, após ter sido adquirida pela MMG, a divisão de níquel da Anglo American "poderá ter um incentivo para reduzir o fornecimento aos clientes europeus em favor das atividades do próprio grupo".

Em resposta às preocupações de Bruxelas, a MMG apresentou um conjunto de compromissos à Comissão, que não os considerou "suficientemente claros para abordar as preocupações concorrenciais identificadas".

A Comissão tem agora 90 dias úteis, até 20 de março, para tomar uma decisão final sobre o acordo.

"O ferroníquel é um material fundamental para que os produtores europeus fabriquem aço inoxidável de alta qualidade e baixas emissões a preços competitivos, o que é essencial para muitos setores", afirmou a comissária europeia com a pasta da Concorrência, Teresa Ribera.