China permite candidaturas à função pública até aos 43 anos para combater maldição dos 35

Segundo o plano de recrutamento divulgado hoje pelo Governo central, candidatos com mestrado ou doutoramento poderão concorrer aos exames nacionais para cargos públicos até aos 43 anos, enquanto o limite para os restantes candidatos sobe dos atuais 35 para 38 anos.

A medida, que segue iniciativas semelhantes adotadas por vários governos locais, surge num contexto de elevado desemprego e forte concorrência por empregos estáveis no setor estatal, em particular entre os jovens.

O ajustamento coincide também com a decisão de Pequim de aumentar gradualmente a idade de reforma em até cinco anos, no quadro do envelhecimento acelerado da população.

A discriminação etária é um tema de debate aceso na China, onde muitos trabalhadores relatam dificuldades em encontrar emprego após os 35 anos, tanto no setor público como no privado.

Citado pelo jornal de Hong Kong South China Morning Post, o académico Peng Peng, do grupo de reflexão Guangdong Society of Reform, afirmou que o Governo "pretende dar o exemplo e incentivar as empresas privadas a adotar práticas mais inclusivas", salientando que "a discriminação por idade é generalizada, desde a aviação até à restauração".

Para Peng, a flexibilização das regras também permitirá atrair profissionais mais qualificados, uma vez que "cada vez mais pessoas concluem estudos de pós-graduação apenas na casa dos 30 anos".

Atualmente, ao contrário da China, a maioria dos países ocidentais não impõe limites etários para o ingresso na função pública.