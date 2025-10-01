China prevê 2,4 mil milhões de viagens durante feriados do Dia Nacional

O Ministério dos Transportes estimou uma média diária de 295 milhões de viagens, um aumento de 3,2% em relação a 2024, durante o período de feriados, que termina com o Festival do Bolo Lunar, na noite de 06 de outubro.

Hoje deverá ser o dia mais movimentado, com aproximadamente 340 milhões de viagens.

Os automóveis estão a consolidar a posição como o principal meio de transporte, com 1,87 mil milhões de viagens previstas por estrada, quase 80% do total.

As autoridades alertaram para congestionamentos intensos nas entradas das principais cidades e nas principais rotas turísticas.

A operadora ferroviária estatal chinesa informou que mais de 110 milhões de bilhetes foram vendidos para viagens entre 29 de setembro e 10 de outubro.

A empresa reforçou as operações com a introdução de mais de dois mil comboios adicionais nos dias de ponta.

A operadora prevê transportar 23 milhões de passageiros hoje, após ter registado 18,4 milhões de passageiros na terça-feira, segundo dados oficiais.

A Autoridade de Aviação Civil espera transportar 19,2 milhões de passageiros durante os oito dias de feriados, o que marcaria um recorde para esta `semana dourada`, com os aeroportos de Pequim e Xangai entre os mais movimentados.

O regulador estima ainda que aproximadamente 139 mil voos irão operar no país entre hoje e 08 de outubro, com um aumento de 4,9% nos voos domésticos e de 11,9% nos voos internacionais em comparação com 2024, de acordo com dados citados pela televisão estatal chinesa CCTV.

A época alta turística trouxe um aumento, por vezes de até dez vezes, nas tarifas dos hotéis, de acordo com as redes sociais chinesas.

O advogado Wang Duo, citado pela CCTV, pediu que "as empresas que cometam violações, como aumentos maliciosos de preços, sejam denunciadas publicamente" para "dissuadir eficazmente as empresas de aumentos arbitrários de preços".

De acordo com a Administração Nacional de Imigração, o fluxo de pessoas que atravessam as fronteiras da China ultrapassará os dois milhões por dia durante o período de férias, com picos hoje e em 06 de outubro.

Dados das plataformas de reservas citados pelos meios de comunicação locais mostram que o Japão, Hong Kong, Tailândia, Malásia, Coreia do Sul, Vietname, Indonésia, Singapura, Estados Unidos e Austrália estão entre os principais destinos para os turistas da China continental.

No sudeste asiático, o Vietname, a Malásia e a Indonésia destacam-se pelo forte aumento das reservas, enquanto no Japão, o interesse por cidades como Kobe e Fukuoka está a crescer em relação às tradicionais Tóquio ou Osaka.

Em locais como Da Nang (Vietname) e Kota Kinabalu (Malásia), as reservas de hotéis por parte de visitantes chineses mais do que quadruplicaram em relação ao ano passado, segundo a imprensa local.

A coincidência do feriado nacional deste ano com o Festival do Bolo Lunar - que varia com o calendário lunar e em 2025 se celebra a 06 de outubro - alargou a `semana dourada` para oito dias.