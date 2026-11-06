China prolonga por cinco anos tarifas sobre importações de álcool propílico dos EUA

Num comunicado publicado na quinta-feira, o ministério do Comércio chinês indicou que manterá as tarifas entre 34,2% e 37,7%, em vigor desde o final de 2020, após uma investigação realizada ao longo do último ano.

O inquérito, solicitado pela indústria chinesa, analisou a existência de eventuais subsídios norte-americanos ao setor e os possíveis prejuízos para os produtores nacionais.

O álcool propílico, também conhecido como n-propanol, é utilizado como solvente em tintas destinadas a embalagens alimentares e como precursor farmacêutico na produção de determinados antibióticos e outros medicamentos.

O composto é também utilizado em tintas, revestimentos, cosméticos, desinfetantes, lubrificantes e líquidos para travões, entre outros produtos.

Além disso, um dos seus principais derivados, o acetato de n-propilo, constitui um "componente importante" dos eletrólitos das baterias de lítio utilizadas em veículos elétricos, segundo o ministério do Comércio.

A China e os Estados Unidos acordaram em setembro, durante a visita do Presidente chinês, Xi Jinping, a Washington, um quadro de reduções recíprocas de tarifas sobre mercadorias avaliadas em cerca de 30.000 milhões de dólares (26.770 milhões de euros) de cada parte.

Os dois países anunciaram também a criação de um comité conjunto para procurar soluções negociadas para a guerra comercial que se prolonga desde 2018.