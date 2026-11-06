China prolonga por cinco anos tarifas sobre importações de álcool propílico dos EUA
A China anunciou que vai prolongar por cinco anos, até novembro de 2031, as tarifas aduaneiras aplicadas às importações de álcool propílico dos Estados Unidos, um produto químico utilizado em embalagens alimentares e baterias de lítio.
Num comunicado publicado na quinta-feira, o ministério do Comércio chinês indicou que manterá as tarifas entre 34,2% e 37,7%, em vigor desde o final de 2020, após uma investigação realizada ao longo do último ano.
O inquérito, solicitado pela indústria chinesa, analisou a existência de eventuais subsídios norte-americanos ao setor e os possíveis prejuízos para os produtores nacionais.
O álcool propílico, também conhecido como n-propanol, é utilizado como solvente em tintas destinadas a embalagens alimentares e como precursor farmacêutico na produção de determinados antibióticos e outros medicamentos.
O composto é também utilizado em tintas, revestimentos, cosméticos, desinfetantes, lubrificantes e líquidos para travões, entre outros produtos.
Além disso, um dos seus principais derivados, o acetato de n-propilo, constitui um "componente importante" dos eletrólitos das baterias de lítio utilizadas em veículos elétricos, segundo o ministério do Comércio.
A China e os Estados Unidos acordaram em setembro, durante a visita do Presidente chinês, Xi Jinping, a Washington, um quadro de reduções recíprocas de tarifas sobre mercadorias avaliadas em cerca de 30.000 milhões de dólares (26.770 milhões de euros) de cada parte.
Os dois países anunciaram também a criação de um comité conjunto para procurar soluções negociadas para a guerra comercial que se prolonga desde 2018.