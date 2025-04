China promete "lutar até ao fim" em braço-de-ferro com Trump

A resposta de Pequim chegou depois Donald Trump ameaçar aumentar as tarifas sobre as importações dos EUA da segunda maior economia mundial para mais de 100% a partir de quarta-feira. A China igualou as taxas “recíprocas” que o presidente norte-americano pôs em marcha na passada semana.

Reunião com empresas privadas



Na reunião, que teve lugar em Pequim no dia 8 de abril, as empresas deram opiniões e sugestões sobre a estabilização do emprego na China e como responder aos riscos e desafios externos.

Ameaças de Trump

A China é um dos principais parceiros comerciais dos EUA, especialmente no que diz respeito aos bens de consumo, e as taxas acabarão por ser transferidas para o consumidor.





“A ameaça do lado dos EUA de escalar as tarifas contra a China é um erro em cima de um erro, mais uma vez expondo a natureza chantagista do lado americano”, afirmou em comunicado o Ministério do Comércio da China.”, acrescentou.Segundo o documento, a imposição pelos EUA das "chamadas".A China tomou medidas de retaliação e o Ministério deu a entender que mais estão para vir. "", acrescenta o comunicado.O Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros também chamou a atenção dos Estados Unidos para a falta de sinceridade relativamente a um diálogo sério.”, disse o porta-voz do ministério, Lin Jian, numa conferência de imprensa esta terça-feira.No entanto, “”, sublinhou o porta-voz.Segundo Lin Jian, “ninguém ganha com uma guerra comercial ou aduaneira e o protecionismo não leva a lado nenhum. A pressão, as ameaças e a chantagem não são a forma correta de lidar com a China”.Com as cadeias de abastecimento globais em perigo, Pequim está sob pressão para responder antes de uma reunião entre o presidente Xi Jinping e o presidente do Governo de Espanha e uma visita ao Sudeste Asiático.Xi deverá encontrar-se com Pedro Sanchéz na sexta-feira, com a agenda provavelmente a abranger a procura de uma resolução para a tensão comercial com Bruxelas sobre as exportações de veículos elétricos da China, bem como a investida tarifária mais ampla de Trump.O líder chinês visitará depois a Malásia, o Vietname e o Camboja, três economias que ganharam com a deslocalização dos fabricantes chineses para evitar as sanções dos EUA durante o primeiro mandato de Trump, mas que agora enfrentam taxas íngremes próprias.O responsável pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China (NDRC), um departamento a nível ministerial do Conselho de Estado, Zheng Shanjie, revelou esta terça-feira que realizou uma reunião com empresas privadas para ouvir sugestões sobre como lidar com as tarifas adicionais dos EUA.“O”, disse o responsável da NDRC.Segundo Zheng, “”.A NDRC ajudará ativamente as empresas privadas a resolver dificuldades e a promover o desenvolvimento saudável e de alta qualidade da economia do sector privado da China, acrescentou.Entretanto, várias holdings estatais comprometeram-se a aumentar o investimento em ações, com uma série de empresas cotadas a revelaram recompras e o Banco Central a prometer apoio de liquidez ao fundo Central Huijin, depois de ter interferido para apoiar ações em queda.O presidente norte-americano ameaçou, na segunda-feira, impor taxas adicionais sobre os produtos oriundos da China, levantando novas preocupações de que seu esforço para reformular o comércio global pode intensificar uma guerra comercial financeiramente destrutiva. Os mercados bolsistas de Tóquio a Nova Iorque afundaram nos últimos dias.A ameaça de Trump surgiu depois de a China ter afirmado que iria retaliar contra as taxas norte-americanas.", escreveu Trump na rede social Truth Social."Além disso, todas as conversações com a China relativamente às reuniões que solicitaram connosco serão terminadas!", ameaçou.Os novos impostos seriam adicionados às taxas de 20 por cento anunciadas como punição pelo tráfico de fentanil e às taxas separadas de 34 por cento anunciadas na semana passada.