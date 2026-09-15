China promove uso de robôs domésticos para idosos

O Ministério do Comércio e outros sete departamentos emitiram na segunda-feira um aviso que delineia o Plano de Ação para a Promoção do Consumo Doméstico Inteligente.

O plano apoia a "remodelação adaptada aos idosos" e as "modernizações inteligentes de imóveis mais antigos", e tem como objetivo "expandir a oferta de produtos de alta qualidade para satisfazer as necessidades de consumo de diferentes grupos".

"Promover produtos adaptados aos idosos, tais como robôs de serviço doméstico, dispositivos de monitorização da saúde e soluções de cuidados inteligentes, e incentivar as empresas a adotarem princípios de design adaptados aos idosos em áreas como o tamanho dos produtos, a facilidade de utilização, o reconhecimento de dialetos e as funcionalidades de segurança", refere o comunicado.

O plano apela também à promoção da certificação de produtos para idosos no setor das casas inteligentes adaptadas aos idosos, com o Governo chinês a afirmar que irá subsidiar a aquisição de novos produtos para casas inteligentes, destinados a substituir mobiliário tradicional.

O comunicado refere que as instituições financeiras são encorajadas a aumentar o apoio ao crédito para o consumo de produtos de casa inteligente, e acrescenta que as autoridades chinesas estão a apoiar ativamente os consumidores na aquisição de produtos relacionados com a casa inteligente.

No final de 2025, a população chinesa com 60 anos ou mais tinha atingido os 323 milhões, representando aproximadamente 23% da população total do país, de acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas.

Segundo o jornal, China Daily, o mercado de consumo para idosos na China está avaliado em cerca de 7 biliões de yuan (899,6 mil milhões de euros), representando aproximadamente 6% do PIB.

"Os setores relacionados, incluindo serviços de cuidados a idosos, bens de consumo para idosos, serviços financeiros para idosos, cuidados de saúde e turismo cultural, estão a registar um crescimento explosivo", afirmou o jornal.

Até 2035, prevê-se que o mercado de consumo dos idosos atinja os 30 biliões de yuan (3,856 mil milhões de euros), representando até 10% do PIB, de acordo com a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma.