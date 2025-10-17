China quer duplicar infraestrutura de carregamento para elétricos até 2027

Segundo um comunicado conjunto de seis organismos governamentais, incluindo a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, principal entidade de planeamento económico do país, a meta é atingir 28 milhões de pontos de carregamento até ao final de 2027.

De acordo com o portal chinês de notícias económicas Yicai, essa capacidade permitirá fornecer mais de 300 milhões de quilowatts ao parque nacional de veículos elétricos, o equivalente às necessidades de carregamento de cerca de 80 milhões de automóveis deste tipo.

No final de agosto, a China dispunha de aproximadamente 17,3 milhões de pontos de carregamento, o que representa um aumento de 54% em relação ao ano anterior.

O plano dá prioridade às redes de carregamento rápido em zonas urbanas, mas inclui também metas como a renovação dos carregadores nas autoestradas e a concretização de uma "cobertura total" em áreas rurais até 2027.

No final de 2024, os veículos elétricos representavam 9% do parque automóvel total da China, com 31,4 milhões de unidades. A sua popularidade continua a crescer: cerca de 42% das novas matrículas no ano passado corresponderam a veículos elétricos.