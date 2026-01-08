China quer garantir fornecimento estável de tecnologias para IA até 2027

O plano foi anunciado por oito departamentos oficiais e prevê um "impulso ambicioso" para integrar profundamente a IA na indústria, acelerar a nova industrialização e promover "novas forças produtivas de alta qualidade", segundo a agência de notícias oficial Xinhua.

Entre os objetivos, destaca-se a intenção de "cultivar" duas a três empresas líderes, com influência global no ecossistema de IA, e construir uma comunidade de código aberto com impacto internacional.

O documento dá especial enfoque ao desenvolvimento de chips de IA, software e hardware, alinhando-se com a prioridade do Governo chinês de alcançar a autossuficiência tecnológica, face às restrições impostas por Washington ao acesso a componentes essenciais.

Até 2027, o país espera ainda ter em funcionamento entre três a cinco modelos gerais de IA aplicados à indústria transformadora, desenvolver modelos amplos específicos por indústria e criar 100 conjuntos de dados industriais e 500 cenários de aplicação.

O plano envolve o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, a Administração do Ciberespaço e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o principal órgão de planeamento económico da China.

A autossuficiência tecnológica é uma das prioridades do próximo plano quinquenal chinês (2026-2030), num contexto de guerra comercial com os EUA, intensificada no ano passado com o regresso de Donald Trump à presidência norte-americana.