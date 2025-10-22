China reafirma cooperação com a Airbus

Durante o encontro, realizado na terça-feira, Wang apelou à Airbus para tirar partido da entrada em funcionamento da segunda linha de montagem do modelo A320 em Tianjin, no norte da China, de modo a aprofundar a cooperação com o país asiático e expandir a oferta de produtos e serviços no país.



O governante garantiu que o ministério "continuará a promover a resolução dos problemas e preocupações" que a empresa possa enfrentar nas operações locais, e trabalhará para "manter a estabilidade das cadeias industriais e de abastecimento globais".



Faury expressou "total confiança" na economia chinesa e no desenvolvimento da aviação civil no país, sublinhando que a nova unidade em Tianjin "proporciona condições favoráveis para aprofundar a colaboração industrial".



O encontro insere-se num contexto de reaproximação entre Pequim e as principais economias europeias, após vários anos de tensões comerciais.



A Airbus mantém presença consolidada na China desde 2008, quando inaugurou em Tianjin a primeira linha de montagem de aviões de corredor único.



Em 2024, abriu também em Chengdu o primeiro centro global de serviços de ciclo de vida de aeronaves, num investimento de 6.000 milhões de yuan (769,28 milhões de euros).



Após abordar questões operacionais e de investimento, Wang enquadrou a reunião na estratégia de abertura económica da China, frisando que o mercado chinês "mantém uma expansão constante" e é atualmente o segundo maior do mundo em consumo e importações.



Acrescentou que o país continuará a promover um ambiente favorável para as empresas estrangeiras e a defender a estabilidade das cadeias globais de abastecimento perante o aumento do protecionismo.



O Governo chinês tem reiterado nos últimos meses a intenção de atrair capital estrangeiro e reforçar a cooperação industrial com a Europa, sobretudo em setores de alta tecnologia e aviação civil, num momento em que a norte-americana Boeing tenta recuperar quota no mercado asiático após anos de restrições e vetos.



A Airbus é atualmente o principal fornecedor de aeronaves à China, que, em paralelo, procura reduzir a sua dependência externa com o desenvolvimento do avião comercial C919, produzido pela estatal COMAC.