China vai expandir áreas de cultivo de soja para aumentar autossuficiência

"Vamos continuar a expandir as áreas de plantio de soja e oleaginosas e a melhorar os níveis de rendimento", explicou Pan Wenbo, representante do ministério da Agricultura, citado pelo jornal oficial Global Times.

O responsável afirmou que a expansão destas culturas já "obteve resultados notáveis, graças a projetos nacionais para o seu aperfeiçoamento".

A disposição dos agricultores de cultivar leguminosas "aumentou", após reverter uma tendência de queda, disse Pan.

"Os agricultores estavam relutantes em plantar soja no início do ano devido ao seu baixo preço de mercado, entre outros fatores", apontou o responsável, acrescentando que, "graças às políticas de apoio do governo e medidas efetivas tomadas pelas autoridades locais, os produtores aumentaram o seu interesse pela plantação de soja".

A China depende de soja importada para alimentar o gado e produzir óleo de cozinha, embora seja autosuficiente no cultivo de soja para consumo humano.

Segundo dados oficiais, quase 60% da soja importada pela China é oriunda do Brasil. Em 2022, o país sul-americano foi responsável por 22% dos produtos do agronegócio importados pela China.

O país asiático alimenta quase 19% da população mundial com apenas 8% das terras aráveis do mundo e apenas 5% da água disponível no planeta. Em comparação, o Brasil tem quase 7% das terras aráveis para 2,7% da população mundial, desempenhando um papel importante na segurança alimentar da China.

Especialistas citados pelo jornal oficial Global Times apontaram que esta situação é um "problema" que o país asiático tem que resolver para garantir o "abastecimento estável e seguro de grãos importantes".

"A origem da soja importada pela China está concentrada em alguns países e regiões, o que representa um risco para a segurança alimentar da China", disse Dai Xiaofeng, ex-diretor do Instituto de Pesquisa de Alimentos da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas.