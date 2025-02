Chinesa de bebidas Mixue bate recorde de financiamento na bolsa de Hong Kong

Na atual OPI, a Mixue Bingcheng, sediada em Zhengzhou, capital da província de Henan, no centro da China, planeia emitir quase 17,1 milhões de ações, com 1,7 milhões de ações atribuídas à oferta pública de Hong Kong e 15,4 milhões de ações atribuídas à oferta internacional, a um preço de 202,5 dólares de Hong Kong (24,9 euros) por ação.

A Mixue Bingcheng referiu que as receitas da OPI em Hong Kong vão ser utilizadas para melhorar a cadeia de abastecimento, aumentar a capacidade de produção, atualizar a agilidade logística e estabelecer uma rede global de fornecimento para alimentar o crescimento no estrangeiro.

Em 31 de dezembro, a Mixue Bingcheng tinha um total de 46.479 lojas em todo o mundo - com cerca de nove mil milhões de bebidas vendidas em 2024.

Estes números ultrapassam nomes globais mais conhecidos, como a McDonald`s e a Starbucks, que são os únicos a ultrapassar a marca das 40 mil lojas em todo o mundo.

O salto da Mixue do quarto para o primeiro lugar da tabela ocorreu no final do terceiro trimestre de 2024, segundo a consultora Momentum Works, de Singapura, que recorda que a grande maioria dos pontos de venda se situa na China, com apenas cerca de 4.800 espalhados por países da região, como Vietname, Malásia e Tailândia.