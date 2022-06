Chocolates com salmonelas. Fábrica belga reabre para três meses de testes

As autoridades sanitárias da Bélgica autorizaram esta sexta-feira a reabertura da fábrica do grupo italiano Ferrero em Arlon, no sul do país. Esta unidade, de onde saíram chocolates Kinder contaminados com salmonelas, retoma agora a laboração por um período de três meses, durante o qual estará sob avaliação. Estava de portas fechadas desde 8 de abril.