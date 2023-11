Christine Lagarde dá explicações ao Parlamento Europeu

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, vai esta segunda-feira à comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, para explicar aos eurodeputados as mais recentes decisões de política monetária do BCE e a dinâmica da inflação na zona euro e nos Estados Unidos.

A agenda prevê também uma abordagem aos impactos das alterações climáticas na política monetária.



Na semana passada, em Berlim, Christine Lagarde disse que dada a dimensão dos aumentos das taxas de juro verificados até agora, será dado algum tempo para ver os seus efeitos na economia, adiantando, no entanto, que "ainda não é tempo de gritar vitória", apesar da considerável descida da inflação na zona euro.



"Podemos agir de novo se constatarmos que há riscos crescentes de não atingir o nosso objetivo de inflação", de 2% a médio prazo, avisou.



O BCE deixou as taxas de juro inalteradas na sua última reunião de política monetária, em outubro, após 10 subidas consecutivas para travar a elevada taxa de inflação.



Apesar de a inflação ter recuado para 2,9% na zona euro em outubro, já mais perto do objetivo do BCE, a presidente da instituição afirmou que não são de esperar cortes nas taxas de juro em breve.