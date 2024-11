Chuvas levam a cancelamento de voos e desvios no aeroporto de Barcelona

A região do aeroporto foi das mais castigadas pelas fortes chuvas durante a manhã, uma situação que levou as autoridades a suspenderem o serviço ferroviário regional da Rodalies.

O gestor aeroportuário Aena informou em comunicado que foram desviados até agora 17 voos de chegada, encaminhados para aeroportos alternativos, enquanto cerca de 50 operações de saída foram canceladas pelas companhia aéreas.

Os voos que continuam a sair estão a registar atrasos "consideráveis", dado que os controladores estão a dar mais tempo no intervalo entre voos por motivos de segurança.

A situação levou à constituição de um comité de crise no aeroporto para acompanhar o impacto das chuvas ao longo do dia.

Fontes do aeroporto citadas pela agência EFE disseram que estão a decorrer trabalhos para restabelecer a normalidade nas zonas interiores que ficaram inundadas.

Com a suspensão do serviço da Rodalies e do metro no aeroporto, os passageiros foram aconselhados a usar meios alternativos como o táxi ou o autocarro.

A Vueling, a companhia aérea que mais voos opera em El Prat, tem registado mais de uma hora de atraso nos seus voos, bem como inúmeros cancelamentos.

A companhia abriu mais balcões para atender os passageiros afetados e deu aos clientes a possibilidade de mudar de voo, caso tenham um voo de saída previsto para hoje.

Segundo a informação de chegadas e partidas do aeroporto de Lisboa, há dois voos cancelados provenientes de Barcelona, um da TAP e o outro da Vueling e um de partida da Vueling também cancelado.

No aeroporto do Porto, a informação indica que há um voo da Vueling com origem em Barcelona cancelado e outro com destino à cidade na mesma situação.