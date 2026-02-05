CIA encerra popular publicação de referência World Factbook

O anúncio, publicado no `site` da CIA, não apresentou qualquer justificação para a decisão de terminar o Factbook, mas segue a promessa do diretor John Ratcliffe de terminar programas que não contribuam para as missões principais da agência.

Lançado inicialmente em 1962 como um manual de referência impresso e confidencial para oficiais de informações, o Factbook oferecia um retrato detalhado e numérico das nações estrangeiras, das suas economias, forças armadas, recursos e sociedades.

O Factbook revelou-se tão útil que outras agências federais começaram a utilizá-lo e, no espaço de uma década, uma versão não classificada foi lançada ao público.

Após ter entrado em funcionamento `online` em 1997, o Factbook tornou-se rapidamente um `site` de referência popular para jornalistas, entusiastas de curiosidades e autores de trabalhos académicos, acumulando milhões de visitas por ano.

A Casa Branca tomou medidas para reduzir o pessoal da CIA e da Agência de Segurança Nacional (NSA) logo no início do segundo mandato de Trump, obrigando a agência a fazer mais com menos.