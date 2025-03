Ciberataque que inutilizou rede social X teve origem na Ucrânia - Musk

Numa entrevista à Fox News, Musk afirmou que durante o dia houve "um ciberataque maciço para tentar derrubar o sistema do X com endereços IP (número que identifica um dispositivo dentro de uma rede) na área da Ucrânia".

As reclamações sobre interrupções aumentaram hoje de manhã nos EUA, com mais de 40.000 utilizadores a relatarem não ter acesso à plataforma, de acordo com o site Downdetector.com.

Esta interrupção sustentada durou pelo menos uma hora, com as maiores interrupções a registadas ao longo da costa dos EUA.

O Downdetector.com indica que 56% dos problemas diziam respeito à aplicação do X, enquanto 33% foram relacionadas com o site.

Em março de 2023, a plataforma então conhecida como Twitter sofreu uma série de falhas por mais de uma hora, quando os links pararam de funcionar, alguns utilizadores não conseguiram fazer login e as imagens não carregaram para outros.

"Somos atacados todos os dias, mas isto foi feito com muitos recursos", escreveu numa publicação na rede social Musk, que atualmente é conselheiro do Presidente Donald Trump e lidera informalmente o departamento (DOGE, na sigla em inglês) encarregue de cortar despesas da administração norte-americana.

"Um grupo grande e coordenado e/ou um país está envolvido" no incidente, adiantou o bilionário, fortemente crítico da ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia no contexto da invasão russa iniciada há mais de três anos.