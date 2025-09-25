Ciclone Gabrielle. TAP e SATA alertam para eventuais constrangimentos nos voos

"A operação da TAP de/para Ponta Delgada e Terceira poderá ser afetada, entre os dias 25 e 27 de setembro, por condições meteorológicas adversas provocadas pela passagem do furacão Gabrielle pela Região Autónoma dos Açores", informa a TAP na sua página da Internet.

Na mesma publicação, a companhia aérea pede aos passageiros que antes de se dirigirem para o aeroporto verifiquem o estado do voo.

A companhia aérea açoriana SATA também publicou uma nota no seu `site` avisando os passageiros para o impacto que o Gabrielle poderá ter na sua operação.

"Devido à aproximação do furacão Gabrielle à Região Autónoma dos Açores, a operação da SATA Air Açores e Azores Airlines poderá sofrer constrangimentos entre os dias 25 e 27 de setembro", referiu.

Como medida de apoio aos passageiros, a SATA "permitirá que todos os clientes com voos marcados para os dias 25 e 26 de setembro possam alterar as suas reservas sem penalizações nem diferenças tarifárias".

A companhia aérea também recomenda que os passageiros acompanhem as atualizações no seu `site` ou contactem os serviços de apoio ao cliente para mais informações.

Os primeiros efeitos do ciclone tropical Gabrielle devem começar a sentir-se nos Açores a partir do final do dia de hoje, sendo esperado que atinja a região com força de furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave).

Segundo um ponto de situação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na noite de quarta-feira, a categoria do furacão tinha já descido para 2, encontrando-se o Gabrielle a 1.630 quilómetros a oeste do grupo Ocidental do arquipélago (ilhas das Flores e do Corvo).

É entre este grupo e o grupo Central (Pico, Faial, Graciosa, São Jorge e Terceira) que deverá passar o centro do ciclone.

No grupo Ocidental "a precipitação será forte, o vento com rajadas até 150 quilómetros/hora de sul, a rodar para norte, e a agitação marítima com ondas entre os oito e 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros".

Para o grupo Central está também prevista precipitação por vezes fortes e vento com rajadas que poderão atingir os 200 quilómetros/hora de sul, a rodar para noroeste. A agitação marítima esperada é a mesma do que nas ilhas das Flores e do Corvo.

São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental) terão também chuva e rajadas até 90 quilómetros/hora, com a ondulação a variar entre os seis e sete metros de altura significativa.

As ilhas dos grupos Ocidental e Central vão estar sob diferentes avisos vermelhos devido às previsões a partir das 00:00 de sexta-feira e até às 06:00, 09:00 ou 12:00.