CIM de Coimbra "otimiza" rede para concurso de transportes rodoviários de 9 ME

A expectativa da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra é a de lançar o procedimento concursal ainda no primeiro semestre, estando agora apenas à espera do visto prévio da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), afirmou hoje o secretário executivo da CIM, Jorge Brito.

A CIM da Região de Coimbra, que agrega 19 municípios, tinha lançado um concurso público internacional em 2021, com uma exploração a cinco anos (e possibilidade de prorrogação por mais dois), mas a única proposta foi de 10,4 milhões de euros, acima do valor definido no procedimento da altura.

Dois anos volvidos, a CIM procedeu a "uma revisão dos pressupostos do concurso" e a uma redução da rede em cerca de um milhão de quilómetros percorridos anualmente (passa de 7,5 milhões de quilómetros para 6,5 milhões), explicou Jorge Brito, durante a assembleia intermunicipal, que decorreu hoje em Condeixa-a-Nova.

No concurso internacional a ser lançado, serão exigidos 262 veículos, 208 linhas de serviço público e 4.854 paragens aos operadores que concorram, num procedimento que estará dividido em três lotes, permitindo a empresas mais pequenas participar, aclarou.

A entrada do sistema de transporte flexível a pedido na região de Coimbra permitiu "otimizar" a rede, que passará também a ter "mais ligações rápidas entre sedes de concelho", vincou o secretário executivo da CIM.

"Houve uma revisão profunda da rede", disse à agência Lusa Jorge Brito, no final da assembleia intermunicipal, acreditando que a forma como o procedimento está agora desenhado "poderá ser mais estimulante para os operadores".

O concurso pressupõe também que os autocarros tenham equipamento compatível com o futuro bilhete intermodal da região de Coimbra, permitindo que, com o mesmo título de transporte, se use este transporte rodoviário, bem como os autocarros urbanos de Coimbra, o comboio ou o `metrobus`.

"Esta possibilidade de se viajar da praia à serra com um único título de transporte obriga a uma concertação inédita na região", frisou o presidente da CIM, Emílio Torrão, realçando que foi necessário atender, neste processo, aos défices de exploração que, em alguns casos, eram "muito elevados".

Para o presidente da CIM de Coimbra, este processo permitirá "um salto quântico no que toca aos transportes públicos de passageiros" na região.

Integram da CIM Região de Coimbra os municípios de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares, do distrito de Coimbra, e Mealhada e Mortágua, dos distritos de Aveiro e de Viseu, respetivamente.