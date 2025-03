Cinco detidos, carros e tabaco apreendidos em operação rodoviária da GNR e AT

No total, foram fiscalizados, no âmbito da operação Network VII, 6.574 veículos que transitavam nas principais estradas nacionais, referem a GNR e a AT num comunicado hoje divulgado.

Segundo a nota, cinco pessoas foram detidas, duas das quais por posse de arma proibida e uma por não ter carta de condução válida.

Na ação, direcionada para infrações tributárias e aduaneiras, foram ainda apreendidos 26 veículos de matrícula estrangeira por circularem de forma irregular em Portugal, precisou fonte policial.

A mesma fonte adiantou que, no distrito de Évora, foram apreendidos 1.800 ml de tabaco líquido com nicotina, e, no distrito de Lisboa, outros 50 ml de tabaco líquido sem nicotina (25 cigarros eletrónicos descartáveis) por infrações fiscais.

Durante a operação, a AT e a GNR levantaram ainda "328 autos de notícia por infrações fiscais" e a GNR outros 506 por violações da "legislação rodoviária, de estrangeiros, de condições de trabalho e ambiental", indicam, no comunicado, as autoridades.

De acordo com a fonte policial, estas operações conjuntas decorrem habitualmente duas vezes por ano e, na ação de quarta-feira, foram fiscalizados menos 2.000 veículos do que na anterior, devido às condições climatéricas registadas na quarta-feira.

Ao todo, participaram na ação 403 inspetores da AT e 503 militares da GNR de todo o país.