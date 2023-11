Cinco principais bancos com lucros agregados de 3,3 mil ME até setembro

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) apresentou hoje lucros de 987 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, mais 43% do que no mesmo período de 2022.

O BCP lucrou até setembro 650,7 milhões de euros, mais de sete vezes o resultado dos primeiros nove meses do ano passado, e o Novo Banco teve lucros de 638,5 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais 49%.

O Santander Totta teve resultados líquidos de 621,7 milhões de euros, mais 61,5%, e o BPI teve lucros de 390 milhões de euros, mais 35%.

A principal rubrica a explicar a subida significativa dos ganhos é a margem financeira, que é a diferença entre o que os bancos cobram pelos créditos e o que pagam pelos depósitos.

A subida das taxas de juro do mercado tem acompanhado o aumento das taxas diretoras pelo Banco Central Europeu (para combater a inflação), o que tem impacto nos créditos, sobretudo nos empréstimos à habitação que em Portugal são maioritariamente a taxa variável (indexados às taxas Euribor).

Por outro lado, os bancos têm aumentado a remuneração dos depósitos, mas mais lentamente do que sobem os juros do crédito.

A margem financeira agregada dos cinco principais bancos foi, nos primeiros nove meses deste ano, de 4.670 milhões de euros.