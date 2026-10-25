CIP acusa Governo de deixar apenas aos privados a responsabilidade pelo crescimento no investimento

No programa Conversa Capital, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, Armindo Monteiro avisa ainda que o investimento privado não vai crescer dez por cento como está previsto no orçamento do Estado para 2027.





Nesta entrevista defende que a questão da habitação não se resolve com uma lista ao Pai Natal.

O líder da CIP pede compromisso aos políticos e avisa que





Armindo Monteiro diz acreditar não haver condições para a legislação laboral avançar.

Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Paulo Pinto Ribeiro, do Jornal de Negócios.