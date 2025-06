CIP surpreendida com a venda do Novo Banco aos franceses do BPCE

indiferente" a solução encontrada porque Portugal e as empresas precisam de uma banca forte. manifesta ainda surpresa pela venda dos 100 por cento do capital e considera que a solução deveria ter passado nomeadamente pela Caixa Geral de Depósitos (CGD). melhor diversificar do que consolidar a presença espanhola. pagamento voluntário pelas empresas de um 15º salário isento de IRS. Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), Armindo Monteiro diz que não é "" a solução encontrada porque Portugal e as empresas precisam de uma banca forte.Armindo Monteiro desconhece a estratégia do BPCE,e considera que a solução deveria ter passado nomeadamente pela Caixa Geral de Depósitos (CGD).Ainda assim admite não estar preocupado porque o banco francês tem uma presença forte junto das empresas em França e admite que éA CIP vai avançar novamente, em sede de Orçamento do Estado, com a proposta de





E mesmo com a revisão em baixa do crescimento económico, admite aceitar os 920€ de salário mínimo para 2026 se houver um acordo a 4 anos com medidas que permitam fazer crescer a economia.





O líder da CIP adianta que os empresários querem avançar com o sistema complementar de reforma.





Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, Armindo Monteiro diz que não há um excesso de contribuições com a entrada de novos trabalhadores no mercado de trabalho porque também esses vão ter direitos no futuro que não estão a ser contabilizados.





avançar com sistemas complementares de reforma, juntamente com os trabalhadores para garantir a sustentabilidade da segurança social. onjunto de medidas para o Orçamento do Estado de 2026 e inclui novamente a possibilidade de as empresas pagarem um 15º mês. disponível para aumentar o salário mínimo em 2026 para os 920 euros, desde que haja um compromisso a quatro anos com medidas concretas para que esse crescimento se verifique. ainda mais grave do que a revisão em baixa é crescermos abaixo do nosso potencial" e acrescenta: "nós somos os responsáveis por não crescermos mais". Assegura que os empresários estão disponíveis para, juntamente com os trabalhadores para garantir a sustentabilidade da segurança social.Armindo Monteiro lembra que para a CIP a descida do IRS até é mais importante que o IRC. Em setembro, a CIP vai apresentar um cApesar da economia não estar a crescer como o esperado, Armindo Monteiro adianta que a CIP continua, desde que haja um compromisso a quatro anos com medidas concretas para que esse crescimento se verifique.Aliás, o presidente da CIP diz que "" e acrescenta: "".





esresponsabilização quando se sobrevalorizam as variáveis que não se controlam. esse partido possa formar maiorias com os outros partidos. Segundo Arlindo Monteiro o clima de incerteza internacional não justifica tudo! E diz mesmo que há uma dSobre a possibilidade de as propostas passarem na Assembleia da República, Armindo Monteiro lembra que os portugueses deram a vitória a um partido e por isso o que se espera é que





o partido mais votado tem condições para ter um governo de transformação" e diz mesmo que "seria terrível se não o fizesse", ou seja, "estar no poder e não ter a coragem de realizar as mudanças essenciais seria um desperdício". empresas que já estão a transformar as suas linhas de montagem para receberem novos investimentos em defesa. Considera que "" e diz mesmo que "", ou seja, "".Assinala como aposta fundamental o investimento na defesa e adianta que há mesmo





Admite que foi com surpresa que soube do afastamento de Pedro Reis da pasta da Economia.

Masporque o ministério passa a ter mais poder na hierarquia do Executivo e os instrumentos financeiros necessários para fazer avançar as políticas necessárias.