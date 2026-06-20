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CIP vai propor o regresso da reforma laboral à concertação social

CIP vai propor o regresso da reforma laboral à concertação social

É uma informação dada à RTP Antena 1 pelo presidente da confederação empresarial de Portugal. Armindo Monteiro adianta que vai fazer a proposta na próxima reunião da concertação social, que deverá ocorrer antes das férias.

RTP Antena 1 /
Foto: José Sena Goulão - Lusa

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A CIP vai também propor um calendário e uma metodologia que permitam alcançar uma solução de compromisso. A confederação entende que a reforma laboral é importante para a economia e não pode ficar presa pelos interesses político-partidários.

A CGTP, contactada pela antena 1 diz que não vai comentar estas intenções da CIP um dia depois do chumbo da reforma.

Já a UGT diz que o pacote laboral está morto e enterrado. Sérgio Monte não vê qualquer possibilidade de regresso.

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