CIP vai propor o regresso da reforma laboral à concertação social

A CIP vai também propor um calendário e uma metodologia que permitam alcançar uma solução de compromisso. A confederação entende que a reforma laboral é importante para a economia e não pode ficar presa pelos interesses político-partidários.



A CGTP, contactada pela antena 1 diz que não vai comentar estas intenções da CIP um dia depois do chumbo da reforma.



Já a UGT diz que o pacote laboral está morto e enterrado. Sérgio Monte não vê qualquer possibilidade de regresso.



