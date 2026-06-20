Economia
CIP vai propor o regresso da reforma laboral à concertação social
É uma informação dada à RTP Antena 1 pelo presidente da confederação empresarial de Portugal. Armindo Monteiro adianta que vai fazer a proposta na próxima reunião da concertação social, que deverá ocorrer antes das férias.
A CIP vai também propor um calendário e uma metodologia que permitam alcançar uma solução de compromisso. A confederação entende que a reforma laboral é importante para a economia e não pode ficar presa pelos interesses político-partidários.
A CGTP, contactada pela antena 1 diz que não vai comentar estas intenções da CIP um dia depois do chumbo da reforma.
Já a UGT diz que o pacote laboral está morto e enterrado. Sérgio Monte não vê qualquer possibilidade de regresso.
A CGTP, contactada pela antena 1 diz que não vai comentar estas intenções da CIP um dia depois do chumbo da reforma.
Já a UGT diz que o pacote laboral está morto e enterrado. Sérgio Monte não vê qualquer possibilidade de regresso.