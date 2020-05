Circulação alternada de peões na marginal da praia do Pedrógão em Leiria

Nos suportes instalados ao longo da marginal da praia do Pedrógão, entre as rotundas norte e sul, serão afixados materiais informativos a recomendar que a circulação seja feita em sentidos alternados, de modo a evitar o cruzamento das muitas pessoas, adianta uma nota de imprensa.

Numa altura em que o número de pessoas que procura a praia para passeios aumenta, a Câmara de Leiria pretende reforçar as medidas de segurança para os utilizadores, no âmbito da crise de saúde pública covid-19.

Nesse sentido, é recomendado que os peões circulem no passeio junto ao mar no sentido sul-norte e no passeio junto às habitações no sentido contrário, respeitando a distância de segurança de 1,5 metros em relação a outros utilizadores do espaço, acrescenta o comunicado.

Com o lema "Regressar à praia com segurança", os painéis relembram ainda os cuidados de higiene que devem ser assumidos para diminuição de risco de contágio pelo novo coronavírus.

O Município de Leiria recorda que, de acordo com o plano de desconfinamento divulgado pelo Governo após a reunião de sexta-feira do Conselho de Ministros, durante a época balnear, os utentes das praias devem assegurar um distanciamento físico de 1,5 metros entre diferentes grupos e afastamento de três metros entre chapéus-de-sol, toldos ou colmos.

No areal das praias estão interditas atividades desportivas com duas ou mais pessoas, exceto atividades náuticas, aulas de surf e desportos similares.

Relativamente ao estado de ocupação das praias, o Município encontra-se a preparar a implementação de um sistema de informação, informa ainda a Câmara.

Em Portugal, morreram 1.247 pessoas das 29.432 confirmadas como infetadas, e há 6.431 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.