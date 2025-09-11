Circulação do Metro de Lisboa normalizada após período de greve

A circulação do metro de Lisboa esteve suspensa e as estações encerradas, desde a hora de abertura, às 06h30, devido ao segundo dia de greve parcial dos trabalhadores, sem serviços mínimos.

Os trabalhadores do ML já tinham cumprido na segunda-feira uma greve parcial, que segundo Sara Gligó, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS), teve uma "adesão expressiva".

Em causa estão o aumento dos subsídios de refeição, de férias e de Natal, e alterações no horário máximo de trabalho semanal.

Os trabalhadores decidiram manter as greves parciais marcadas para terça-feira e hoje depois de plenários e reuniões com a empresa.

A paralisação foi marcada das 05:00 às 10:00 para os trabalhadores da operação, das 07h00 às 12h00 para os trabalhadores do setor oficinal, das 07:30 às 12:30 para trabalhadores dos setores fixos e administrativos e das 02h00 às 07h00 para trabalhadores dos serviços noturnos e via.

O ML tinha apelado na quarta-feira às organizações representativas dos trabalhadores que suspendessem a greve parcial marcada para hoje, reiterando a sua abertura ao diálogo "sério e responsável".

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

O serviço funciona habitualmente a partir das 06h30, mas a empresa informou que a greve devia motivar um atraso na abertura até cerca das 10h30.