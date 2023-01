Circulação ferroviária suspensa entre São Bento e Campanhã, no Porto

A suspensão foi decidida a pedido da Proteção Civil devido àAo mesmo tempo, durante o período de paralisação, a empresa gestora da infraestrutura ferroviária espera conseguir concluir "o escoamento das águas da chuva" que se acumularam no local.A CP informa, a propósito, que os

O concelho do Porto registou hoje em menos de duas horas 150 pedidos de ajuda por causa das inundações em habitações e vias públicas, principalmente na baixa da cidade, segundo indicou a Proteção Civil.



Mau tempo no domingo

Segundo indicou o IPMA, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real vão estar sob aviso laranja entre as 6h00 e as 12h00 de domingo devido às previsões de chuva intensa.



Em termos de avisos, "o nível mais gravoso, neste momento, é o laranja que tem início às 6h00 do dia 8 e a terminar às 12h00 para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real", adiantou meteorologista Ângela Lourenço em declarações à agência Lusa.



O aviso laranja é o segundo mais grave de uma escala de três e refere-se a uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.



De acordo com o IPMA, espera-se uma melhoria das condições meteorológicas já durante a tarde de domingo, ainda que haja previsões de precipitação em praticamente todo o território continental.





c/ Lusa