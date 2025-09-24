Circulação no Metro de Lisboa com perturbações devido a plenário de trabalhadores

"As perturbações iniciaram-se às 09:00 de hoje e devem manter-se até às 11:45, apesar de o plenário de trabalhadores já ter terminado [decorreu entre as 10:00 e as 11:00)", adiantou.

De acordo com Sara Gligó, o plenário de trabalhadores realizou-se na sequência de uma reunião na terça-feira com o Conselho de Administração do Metro de Lisboa.

Os trabalhadores do ML cumpriram em 09 e 11 de setembro greves parciais para as quais não foram decretados serviços mínimos.

Entre as reivindicações dos trabalhadores estão o aumento do subsídio de refeição, de férias e de Natal e alterações no horário máximo de trabalho semanal.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 06:30 e as 01:00.