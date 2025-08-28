Circulação restabelecida na Linha Azul do Metro de Lisboa, mas com perturbações
A circulação na Linha Azul do Metropolitano de Lisboa foi restabelecida cerca das 11:00 de hoje, mas com perturbações, depois de ter estado interrompida devido a uma avaria num comboio, informou a transportadora.
Na sua página da internet, a empresa refere que a circulação está a decorrer com perturbações, podendo o tempo de espera ser superior ao normal.
O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).
Normalmente, o metro funciona entre as 06:30 e as 01:00.
