Circulação restabelecida na Linha Azul do Metro de Lisboa, mas com perturbações

por Lusa

A circulação na Linha Azul do Metropolitano de Lisboa foi restabelecida cerca das 11:00 de hoje, mas com perturbações, depois de ter estado interrompida devido a uma avaria num comboio, informou a transportadora.

VER MAIS

Na sua página da internet, a empresa refere que a circulação está a decorrer com perturbações, podendo o tempo de espera ser superior ao normal.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 06:30 e as 01:00.

Tópicos
PUB
PUB