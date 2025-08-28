Circulação restabelecida na Linha Azul do Metro de Lisboa, mas com perturbações

Na sua página da internet, a empresa refere que a circulação está a decorrer com perturbações, podendo o tempo de espera ser superior ao normal.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 06:30 e as 01:00.