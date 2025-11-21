Circulação restabelecida na linha Azul do metro de Lisboa

Em declarações à agência Lusa, fonte do Metropolitano de Lisboa referiu que a circulação já se encontra normalizada desde as 19:02 em todo o percurso da linha Azul, depois de ter sido interrompida desde as 18h12, devido a avaria de um comboio na estação do Marquês de Pombal.

Após a paragem da circulação, a mesma fonte admitiu que, "dado o tipo de avaria" era "difícil prever a duração" da interrupção, ressalvando que se fosse muito prolongada seria ponderada a circulação nalguns troços da linha, de forma a minimizar os impactos.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).