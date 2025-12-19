Clara_Emprestimobot sem autorização para conceder crédito em Portugal avisa BdP

"O Banco de Portugal adverte que a entidade que atua, nomeadamente, através da conta na rede social Telegram https://t.me/Clara_Emprestimobot não se encontra habilitada a exercer, em Portugal, a atividade de concessão de crédito ou qualquer outra atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal", alertou, em comunicado.

O supervisor financeiro lembrou que a concessão de crédito está reservada às entidades habilitadas para o efeito, cuja lista pode ser consultada no seu `site`(www.bportugal.pt).