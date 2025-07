Clientes no mercado livre de eletricidade sobem 2,1% e consumo 5,6% em maio

Segundo os dados da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) hoje divulgados, o mercado livre de eletricidade ganhou mais 10.436 clientes em maio, face a abril, enquanto o mercado regulado perdeu 4.064 clientes, para um total de 831.834.

No final de maio, o consumo no mercado livre representava 95% do consumo total registado em Portugal continental.

Em termos de quota de mercado, a EDP Comercial manteve a sua posição como principal operador no mercado livre em número de clientes (60%) e em consumo (37,3%).

Já no segmento de clientes industriais, a EDP manteve-se como o comercializador com maior quota de consumo (26%) e a Iberdrola a líder no fornecimento dos grandes consumidores (26,1%).

No caso do gás natural, o mercado livre registou um número acumulado de mais de 1,1 milhões de clientes em maio, com um aumento líquido de 1.015 clientes face a abril.

Já no mercado regulado, passou a haver menos 819 do que no mês anterior, para um total de 437.983.

O consumo mensal global de gás natural foi de 2.530 GWh, aproximadamente 0,1% abaixo do registado em abril e 2,8% abaixo do registado em maio de 2024, com o consumo no mercado livre a representar, no mês em análise, cerca de 95,4% do consumo total registado em Portugal continental.

A Galp manteve a sua liderança no segmento de clientes industriais (34,9%) e no segmento de grandes consumidores (57,5%), enquanto a EDP manteve a liderança no segmento das pequenas e médias empresas (39%) e no segmento residencial (38,4%).