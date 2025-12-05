Cloudflare já resolveu falha que causou problemas de acesso a milhões de `sites`
A Cloudflare anunciou ter resolvido o incidente que hoje causou falhas durante alguns minutos em milhões de páginas e serviços em todo o mundo e impediu o acesso a várias plataformas digitais.
No seu `site`, a tecnológica norte-americana afirmou que o incidente se deveu a uma alteração interna feita para melhorar a segurança, descartando a hipótese de um ataque informático.
A Cloudflare indicou que a falha ocorreu devido a uma alteração interna no seu sistema de proteção, conhecido como WAF, um filtro que deteta e bloqueia ataques antes de atingirem um `site`.
O ajuste provocou uma falha inesperada que afetou parte da rede da empresa durante alguns minutos, estando, agora, o serviço totalmente restabelecido e operacional.