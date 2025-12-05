Cloudflare já resolveu falha que causou problemas de acesso a milhões de `sites`

No seu `site`, a tecnológica norte-americana afirmou que o incidente se deveu a uma alteração interna feita para melhorar a segurança, descartando a hipótese de um ataque informático.

A Cloudflare indicou que a falha ocorreu devido a uma alteração interna no seu sistema de proteção, conhecido como WAF, um filtro que deteta e bloqueia ataques antes de atingirem um `site`.

O ajuste provocou uma falha inesperada que afetou parte da rede da empresa durante alguns minutos, estando, agora, o serviço totalmente restabelecido e operacional.