Clube de Paris perdoa dívida de 14,1 mil milhões de dólares ao Sudão

"Os representantes do Clube de Paris decidiram reestruturar a dívida pública externa do Sudão e congratularam o país pelas fortes medidas de redução da pobreza e ambiciosas reformas económicas que permitiram ao país chegar ao Ponto de Decisão, ao abrigo da Iniciativa sobre os Países Pobres Altamente Endividados, em 28 de junho", lê-se numa nota consultada hoje pela Lusa no site do Clube de Paris, na qual se dá conta da anulação da dívida.

"Isto levará a um cancelamento da dívida fora da Ajuda Pública Oficial no valor de 14,1 mil milhões de dólares [11,9 mil milhões de euros] aos credores do Clube de Paris", acrescenta-se na nota, que explica que "excecionalmente, e tendo em conta a capacidade muito limitada de pagamento, e desde que continue a implementar satisfatoriamente o programa do FMI, nenhum pagamento será devido pelo Sudão até pelo menos dezembro de 2024".

Com esta decisão, o Sudão fica obrigado a canalizar os recursos que seriam pagos aos credores para investimentos prioritários "e a procurar um tratamento comparável da dívida a outros credores, incluindo os credores além do Clube de Paris".

O Sudão devia aos credores do Clube de Paris, em 31 de dezembro de 2020, mais de 23,5 mil milhões de dólares, quase 20 mil milhões de euros, de acordo com esta organização.