CMVM alerta para esquemas de investimento fraudulentos no WhatsApp

"Verifica-se frequentemente que estas recomendações incidem sobre ações com reduzida liquidez, admitidas à negociação em mercados de países fora da União Europeia, acompanhadas de informações falsas ou exageradas com o intuito de incentivar os investidores a comprá-las, muitas das vezes com o sentido de urgência para o fazerem", indicou a CMVM, em comunicado publicado hoje.

O supervisor salientou que o "aumento artificial do preço e do volume de negociação permite que quem faz estas recomendações aliene as suas posições obtendo ganhos significativos, enquanto os investidores que compraram essas ações sofrem perdas significativas".

Entre os sinais que podem ajudar a identificar este tipo de atuação inclui-se o envio de mensagens não solicitadas ou comunicações em redes sociais com sugestões de investimento que incentivam à entrada em grupos em aplicações de mensagens, designadamente no WhatsApp, bem como perfis falsos com o nome e imagem de personalidades públicas e garantias de rentabilidades muito elevadas em curtos períodos e sem qualquer referência aos riscos incorridos.

A CMVM alertou também para comportamentos como solicitações de envio de capturas de ecrã das transações executadas, promessas (nunca cumpridas) de reembolso em caso de perdas e pressões para investir imediatamente, com referência a supostos desenvolvimentos de mercado iminentes.

Neste contexto, de crescente utilização deste tipo de esquemas, o supervisor aconselhou a duvidar de recomendações de investimento recebidas através de grupos nas redes sociais, bem como a verificar se a entidade ou pessoa que envia as recomendações de investimento está autorizada a prestar serviços de investimento em Portugal.