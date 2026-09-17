CMVM dá parecer favorável para Fomento SGOIC passar a ser gestora de grande dimensão
A Fomento -- Fundos de investimento Imobiliário, SGOIC, recebeu parecer favorável da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) para ser enquadrada como gestora de grande dimensão, podendo agora operar acima do limiar de 500 milhões de euros.
Em comunicado hoje divulgado, a Fomento diz que o regulador "deliberou favoravelmente" o seu enquadramento enquanto sociedade gestora de grande dimensão.
Registando que tem atualmente cerca de 440 milhões de euros em ativos sob gestão e que, por isso, já está próximo do limiar dos 500 milhões de euros.
"O novo enquadramento permite à Sociedade prosseguir a sua trajetória de crescimento para além dos 500 milhões de euros, desenvolver veículos de investimento de maior escala, acompanhar operações mais complexas e responder a oportunidades com maior relevância económica", refere, em comunicado.
Citado no documento, o presidente do Conselho de Administração da Fomento, Abel Mascarenhas, sublinhou que esta alteração representa "um novo ciclo" para a sociedade.
"Queremos mobilizar capital de longo prazo e canalizá-lo para o investimento, a competitividade e o crescimento das empresas portuguesas", vincou, dizendo que a Fomento tem hoje uma plataforma preparada para operar "com maior escala e ambição".
A Fomento diz ainda que a estratégia de crescimento pelo aumento criterioso dos ativos sob gestão, da capacidade de estruturar operações e do desenvolvimento de novos veículos vai manter o foco "na criação de valor sustentável, na proteção dos investidores e na relevância económica dos investimentos".
A Fomento foi constituída em 1995 e é detida em 53,2% pelo Banco Português de Fomento (BPF), em 33,5% pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) e em 13,3% pelo Novo Banco.
O seu portefólio é composto cinco fundos para a atividade turística e para a atividade industrial.