CMVM dá parecer favorável para Fomento SGOIC passar a ser gestora de grande dimensão

Em comunicado hoje divulgado, a Fomento diz que o regulador "deliberou favoravelmente" o seu enquadramento enquanto sociedade gestora de grande dimensão.

Registando que tem atualmente cerca de 440 milhões de euros em ativos sob gestão e que, por isso, já está próximo do limiar dos 500 milhões de euros.

"O novo enquadramento permite à Sociedade prosseguir a sua trajetória de crescimento para além dos 500 milhões de euros, desenvolver veículos de investimento de maior escala, acompanhar operações mais complexas e responder a oportunidades com maior relevância económica", refere, em comunicado.

Citado no documento, o presidente do Conselho de Administração da Fomento, Abel Mascarenhas, sublinhou que esta alteração representa "um novo ciclo" para a sociedade.

"Queremos mobilizar capital de longo prazo e canalizá-lo para o investimento, a competitividade e o crescimento das empresas portuguesas", vincou, dizendo que a Fomento tem hoje uma plataforma preparada para operar "com maior escala e ambição".

A Fomento diz ainda que a estratégia de crescimento pelo aumento criterioso dos ativos sob gestão, da capacidade de estruturar operações e do desenvolvimento de novos veículos vai manter o foco "na criação de valor sustentável, na proteção dos investidores e na relevância económica dos investimentos".

A Fomento foi constituída em 1995 e é detida em 53,2% pelo Banco Português de Fomento (BPF), em 33,5% pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) e em 13,3% pelo Novo Banco.

O seu portefólio é composto cinco fundos para a atividade turística e para a atividade industrial.