CMVM suspende ações da EDP e EDP Renováveis

Redação, 06 jul 2020 (Lusa) -- A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) suspendeu as ações da EDP e da EDP Renováveis "aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado", de acordo com dois comunicados, publicados no `site` do regulador.