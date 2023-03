CMVM suspende ações face a negociações entre Cofina e Media Capital

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários suspendeu as ações da Cofina e da Media Capital. A Media Capital pondera comprar parte do capital social da Cofina, que detém, entre outros, o Correio da Manhã, o Jornal de Negócios, o Record e a CMTV.