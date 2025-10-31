CMVM suspende negociação das ações da Impresa

"O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) determinou [...] a suspensão da negociação das ações Impresa - SGPS, SA, aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado", lê-se num comunicado hoje divulgado, que não revela mais informações.

O Jornal de Negócios noticiou, esta quinta-feira, na primeira página que "Italianos devem entrar na dona da SIC até ao final do ano" e afirmou que as "negociações entre a Impresa e a MFE, controlada pela família Berlusconi, estão próximas de uma conclusão" e que as "partes estão agora a negociar detalhes do acordo".

Contactada pela Lusa, fonte oficial do Grupo Impresa reiterou então que "sempre comunicará ao mercado a existência de informação relevante, nos termos legalmente previstos", não havendo hoje "qualquer informação relevante que deva ser comunicada".