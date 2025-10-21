CMVM tem 8 avisos sobre entidades não habilitadas para intermediação financeira

Estes alertas aos investidores dizem respeito à EG Investment Group e a XUEX, FinvestAI, Iberica Plus, Luxury Trade, Iron Wave Capital, Monovex, Nova Trade Core e Venturomix.

As entidades também também não se encontram legalmente habilitadas para realizar publicidade ou prospeção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira.

O regulador sinaliza que "para assegurar que uma determinada entidade que oferece serviços de investimento em instrumentos financeiros está autorizada a exercer atividade em Portugal, deve consultar as listas de entidades habilitadas a prestar serviços financeiros em Portugal".