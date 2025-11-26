CNA alerta para baixa no preço da azeitona e reclama valorização do olival

"A colheita da azeitona está no auge, mas a quantidade e rendimento em azeite regista uma quebra significativa face à campanha anterior", apontou, em comunicado, a CNA.

Conforme indicou, o quilograma da azeitona está a ser pago a 0,55 euros, abaixo dos 0,75 euros de 2024 ou dos 1,10 euros praticados há três anos.

Segundo a confederação, muitos produtores estão a entregar as suas azeitonas nos lagares sem saberem quando e quanto vão receber, "havendo mesmo relatos de produtores a quem foi dito que só em setembro do próximo ano receberão".

A isto soma-se o aumento nos custos de produção, em particular no olival tradicional, nomeadamente com a mão-de-obra, fertilizantes, combustíveis e tratamentos fitossanitários.

Os custos de laboração dos lagares também cresceram, em alguns casso, de 12 cêntimos por quilograma (kg) na campanha de 2024 para 14 cêntimos.

Para a CNA, esta é a consequência da "total desregulação do mercado", que se traduz numa situação "profundamente injusta", que pode trazer graves consequências para o olival tradicional.

A CNA reivindica assim políticas públicas para a valorização do olival tradicional, como um plano integrado para a sua dinamização, a promoção do consumo de azeite nacional em cantinas públicas e a inclusão, no âmbito da Política Agrícola Comum (PAC), de uma intervenção dedicada ao olival tradicional.