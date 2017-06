CNEMA faz balanço positivo da Feira Nacional da Agricultura, que hoje termina em Santarém

Lusa 18 Jun, 2017, 16:31 | Economia

Em conferência de imprensa, o secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) e administrador do CNEMA, Luís Mira, sublinhou o "saldo positivo na participação de expositores e na área ocupada pelas empresas que apostaram no certame para a divulgação de produtos e serviços".

Referindo os "nove dias intensos na promoção da agricultura portuguesa e dos setores relacionados com este mercado, com grande satisfação dos expositores e dos visitantes", a organização apontou o aumento da área de exposição.

"A Feira afirmou-se, uma vez mais, como o principal evento deste mercado e a grande montra do setor agrícola em Portugal, no qual a inovação e a tecnologia estiveram em destaque", salientou.

O CNEMA realçou "o investimento das empresas que tornaram possível uma exposição cuidada", o que "revela a importância do certame para estabelecer contactos e negócios".

Esperando um ligeiro decréscimo no número de visitantes relativamente à edição de 2016 (cerca de 190.000 contra os 200.000 do ano passado, número recorde), a que não terão sido alheias as temperaturas anormalmente elevadas dos últimos dias, Luís Mira afirmou que o sucesso da feira mede-se principalmente pelo impacto económico nas empresas participantes e pela imagem que passa do setor.

Por outro lado, o certame voltou a ser espaço privilegiado para "a agenda política nacional com a presença de diversas individualidades, com natural destaque para a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa".

O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, esteve presente em diversas iniciativas durante os nove dias de feira, ocasiões em que anunciou várias medidas para o setor, em particular para os cereais, produção que serviu de tema para o certame deste ano.

Luís Mira referiu ainda a constituição, durante o certame, da "Irrigants d`Europe", associação que reúne as principais associações europeias gestoras de água para a agricultura (de Portugal, que preside, de Espanha, de Itália e de França), que representam mais de 7,7 milhões, dos 10,2 milhões de hectares de regadio, existentes na Europa (75%).

No balanço feito pelo CNEMA é referida ainda a passagem pela Feira de Santarém de vários secretários de Estado - da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira, das Florestas e Desenvolvimento Rural, Amândio Torres, Adjunto e do Comércio, Paulo Ferreira, e os secretários regionais dos Açores, João Pontes, e da Madeira, Humberto Vasconcelos.

O CNEMA destaca ainda as visitas de líderes partidários, como Pedro Passos Coelho (PSD), Assunção Cristas (CDS/PP) ou Catarina Martins (BE), dos eurodeputados Nuno Melo, Sofia Ribeiro e Cláudia Aguiar, de uma delegação do PCP, da Comissão de Agricultura e Mar, do secretário-geral da UGT, Carlos Silva, e do presidente do Conselho Económico e Social, António Correia de Campos.

Luís Mira anunciou que a edição de 2018, a 55.ª da Feira Nacional da Agricultura e a 65.ª da Feira do Ribatejo, terá como tema os "Azeites de Portugal".