Cobre ultrapassa barreira de 12.000 dólares por tonelada

Segundo dados da Bloomberg, o preço do cobre de referência na LME atingiu hoje 12.031,50 dólares, que poderia situar o aumento anual em aproximadamente 37% até o final de 2025, o maior desde 2009.

Os especialistas consideram que a política tarifária do Presidente norte-americano, Donald Trump, é o principal fator no aumento acentuado do cobre, pois já causou quedas na atividade mineira e alterações nos fluxos comerciais globais.

Argumentam que a possível imposição de tarifas elevou as importações de cobre nos EUA este ano e, consequentemente, impulsionou outros mercados a pagar mais para manter o fornecimento de cobre.

Da mesma forma, preveem que o metal continuará a encarecer à medida que as importações dos EUA aumentam e apesar de o consumo ter caído significativamente na China, país que detém aproximadamente metade do cobre mundial.