Coca-Cola investe 8ME em novo armazém em Azeitão

Em comunicado, a CCPE refere que a nave, "cuja inauguração ocorrerá no último trimestre do ano, permite aumentar a capacidade de armazenamento da fábrica de 12.000 para 22.000 paletes, passando a ter nesse setor 22.000 metros quadrados de área, mais 10.000 metros quadrados do que até agora".

O novo armazém "permite a reorganização da unidade industrial e concentra o armazenamento da produção em Azeitão, o que possibilita uma otimização da operação e de recursos, com a diminuição de movimentos de camiões para transporte de paletes e, consequente, redução de pegada de carbono".

A Coca-Cola Europacific Partners estima uma diminuição de "65% por ano, de 200.000 paletes transportadas para 71.000, o que significa uma redução estimada, face aos dados de transportes de 2019, de 513 toneladas de C02".

O aumento desta capacidade de armazenagem de produto "torna a operação da CCEP em Portugal mais flexível e eficiente ao preparar a empresa para futuras necessidades de crescimento, suporte a outras unidades de negócio CCEP e tempo de reação mais rápido face a necessidades dos clientes", conclui.