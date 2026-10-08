Coesão Territorial com "variação negativa" em resultado da calamidade

Segundo o relatório da proposta do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), a despesa total consolidada do Programa Legado Coesão Territorial prevista para o próximo ano situa-se nos 725,4 milhões de euros (incluindo os fundos europeus do PRR - Plano de Recuperação e Resiliência) e de 686,7 milhões de euros (excluindo o PRR).

Em ambas as situações, a variação face a 2026 é negativa, em resultado do impacto das medidas extraordinárias para fazer face ao mau tempo registado no início do ano.

No global, a despesa efetiva consolidada é de 426,8 milhões de euros (388,1 milhões excluindo o PRR).

A receita total consolidada ascende a 775,4 milhões de euros, prevalecendo as fontes de financiamento de fundos europeus e de receitas próprias, indica o Governo.

No Programa Legado Coesão Territorial para 2027, assume preponderância a despesa em ativos financeiros (41,2%), onde se destaca a Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C), com a participação em instrumentos financeiros do Portugal 2030.

No relatório da proposta de OE2027, o executivo PSD/CDS-PP, liderado por Luís Montenegro, sustenta que "a criação de riqueza assenta num território funcionalmente articulado e capaz de gerar oportunidades em todas as regiões", reconhecendo que a coesão territorial assenta na "igualdade efetiva no acesso a serviços públicos, infraestruturas, qualificações e oportunidades económicas".

O Governo promete prosseguir em 2027 com "a consolidação da coesão territorial como eixo estruturante da política pública, garantindo que todas as regiões - do litoral ao interior, das áreas urbanas às zonas rurais e das regiões continentais às regiões autónomas - dispõem de serviços públicos de qualidade, redes de transporte e conetividade adequadas e condições atrativas ao investimento e à fixação de pessoas".

A valorização dos territórios de baixa densidade é assumida como uma prioridade da política de coesão territorial, sendo necessários "instrumentos mais eficazes e ajustados às diferentes realidades demográficas, económicas e geográficas do país".

Nesse sentido, o Governo confirma a iniciativa "Pacto para o Interior", com o objetivo de "combater o despovoamento e revitalizar as regiões do Interior".

Governo, autarquias, empresas e sociedade civil vão colaborar para garantir "soluções justas" em todo o país, "para que viver em qualquer parte do território seja uma escolha e não uma contingência".

Atrair investimento, criar emprego e fixar população, adequando as políticas públicas às necessidades específicas de cada território, são as metas fixadas para esse "Pacto para o Interior", que o Governo prometeu para 2027 e que conta com um milhão de euros na proposta de Orçamento do Estado.

A implementação do "Pacto para o Interior" passa pela aprovação e operacionalização do novo modelo de classificação dos territórios de baixa densidade e muito baixa densidade.

"Queremos tomar medidas de apoio à baixa densidade, mas a primeira operação é rever o mapa, porque há muitas queixas de injustiças. O mapa [...] já tem mais de 10 anos, é preciso atualizá-lo", reconheceu, em setembro, o ministro da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, durante uma audição no parlamento, na qual informou que o Governo decidiu criar um grupo de trabalho para o efeito, que deverá apresentar um relatório final até meados de fevereiro do próximo ano.

No relatório do OE2027, explicita-se ainda que a descentralização de competências para os municípios e entidades intermunicipais continuará a ser feita e que "o reforço da capacidade técnica e institucional das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional é determinante para assegurar a articulação entre níveis de governação".

Com as comemorações dos 50 anos das primeiras eleições autárquicas livres, o Governo pretende reafirmar "a importância do legado histórico do poder local, com o intuito de projetar e aprofundar o futuro da governação local".

O Governo entregou hoje, na Assembleia da República, a proposta de Orçamento do Estado para 2027, que prevê um crescimento da economia de 2,3% este ano e de 2,1% em 2027, bem como contas equilibradas este ano e um excedente de 0,1% em 2027.

A proposta vai ser discutida e votada na generalidade entre 27 e 28 de outubro. A votação final global está marcada para 24 de novembro, após o processo de debate na especialidade, e já tem viabilização garantida pela abstenção do PS.