Cofina e Media Capital. Sindicato dos Jornalistas quer mais esclarecimentos sobre negócio

A Cofina SGPS anunciou hoje que chegou a acordo com a espanhola Prisa para comprar a totalidade das ações que detém na Media Capital, valorizando a empresa dona da TVI em 255 milhões de euros.

O SJ que, há um mês, manifestou preocupação com o negócio Cofina/Prisa, tendo questionado as administrações de ambas as empresas, vai voltar assim a pedir esclarecimentos sobre o impacto editorial e laboral da compra do Grupo Media Capital pelo grupo Cofina.

"Quando, há um mês, o SJ pediu reuniões com as administrações da Cofina e do Grupo Media Capital, ambas se escudaram no facto de ainda não haver negócio e, portanto, não haver `razões` para receber o SJ. Como agora já há, o SJ vai voltar a escrever-lhes", refere.

O SJ considera que a excessiva concentração dos média tem repercussões ao nível da pluralidade e qualidade da informação e, nesse sentido, que a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) tem de se pronunciar rapidamente sobre o negócio em curso.

A Cofina é dona dos órgãos de informação Jornal de Negócios, Correio da Manhã, Record, CMTV, Sábado, entre outros.

Já a Media Capital detém a TVI e a Rádio Comercial.

"Recorde-se que a Prisa, que controla a Media Capital, não obteve luz verde da Autoridade da Concorrência para vender a empresa à Altice em 2017", sinaliza ainda o sindicato.

O SJ assinala que, por norma, e "lamentavelmente, este tipo de fusões tem-se traduzido em cortes de pessoal e emagrecimento de redações, pelo que considera fulcral reunir-se com as administrações dos dois grupos no sentido de antecipar o impacto laboral de uma eventual fusão e de proteger os direitos dos jornalistas".

"Essa proteção de direitos é a maior preocupação do SJ, que tem estado em contacto com os seus associados em ambos os grupos, manifestando-lhes que está à sua disposição para o que entenderem ser necessário", refere.

Numa carta enviada aos trabalhadores, a que a agência Lusa teve acesso, o presidente do Conselho de Administração da Cofina SGPS, Paulo Fernandes, garantiu que o acordo com a espanhola Prisa pretende manter "linhas editoriais" e "todos os profissionais" dispostos a colaborar no novo projeto.

Paulo Fernandes diz que o projeto da Cofina passa "por manter as linhas editoriais dos diferentes meios de comunicação social que detém, bem como todos os profissionais que estejam dispostos a colaborar neste novo projeto".