Coimbra Business School forma quadros angolanos em gestão autárquica

"A formação tem a duração de seis meses e irá preparar os delegados de Finanças distritais - a quem irão responder diretamente os futuros autarcas eleitos - para a gestão financeira e administrativa das 18 províncias angolanas", explica aquela escola superior, em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo Georgina Morais, vice-presidente da Coimbra Business School, "os delegados de Finanças distritais terão um papel fundamental na futura gestão do país: irão transmitir as competências adquiridas na formação aos órgãos eleitos para a gestão financeira de cada autarquia".

A pós-graduação em Gestão Financeira Autárquica é dirigida exclusivamente a 20 quadros superiores do ministério e adaptada às necessidades políticas de Angola.

A Coimbra Business School foi referenciada ao Ministério das Finanças angolano pelo atual delegado financeiro de Luanda e antigo aluno da instituição, refere o comunicado.

"A qualidade do nosso ensino, reconhecida pelo nosso antigo estudante, bem como as boas práticas de gestão autárquica em Portugal, abriram portas a esta parceria", afirma Georgina Morais.

A formação é totalmente `online` e conta com um plano curricular que, apesar de ser semelhante ao lecionado pela Coimbra Business School em Portugal, está ajustado àquela que será a nova realidade governativa do país.

"A maioria das unidades curriculares são as mesmas, por apresentarem os fundamentos gerais desta área, mas existem alguns conteúdos específicos que foram solicitados pelo Ministério das Finanças de Angola", refere a vice-presidente da escola.

Acordos de cooperação, gestão de fundos comunitários e elaboração de relatórios de gestão autárquica são exemplos de novas áreas que foram acrescentadas ao plano curricular da pós-graduação, juntamente com as disciplinas de contabilidade, poder local ou administração pública.

"O corpo docente da formação conta também com profissionais portugueses altamente especializados em gestão municipal, com ligação direta às autarquias em Portugal", frisa a Coimbra Business School.

A sessão de abertura da pós-graduação decorreu no dia 25 de agosto e contou com a participação do representante do Ministério das Finanças de Angola, Manuel Freire, da vice-presidente da Coimbra Business School, Georgina Morais, e da coordenadora do curso, Maria da Conceição Marques.