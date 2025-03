Coimbra com projeto de cinco milhões de euros que vai aliar turismo à tecnologia e sustentabilidade

O projeto, apresentado hoje no Convento São Francisco, foi resultado de uma candidatura liderada pela Câmara de Coimbra ao programa European Urban Initiative, suportado pela Comissão Europeia, que atribuiu um financiamento de 4,9 milhões de euros para a sua execução.

O teste de um modelo de certificação para promover a sustentabilidade em destinos turísticos classificados como Património Mundial, um `think tank` sobre o turismo na cidade, um observatório do trabalho para este setor e uma aplicação com recurso a um modelo de linguagem de grande escala que permita desenhar propostas de itinerários à medida de cada turista são algumas das propostas do SHIFT Coimbra, que junta diversos parceiros no terreno.

O projeto prevê ainda um conjunto de ferramentas e um programa para apoiar o empreendedorismo neste setor, ações de formação para dar competências digitais aos trabalhadores do turismo e a capacitação de migrantes para a integração no mercado de trabalho.

O SHIFT Coimbra junta Câmara de Coimbra, Comunidade Intermunicipal, Turismo de Portugal, Politécnico de Coimbra, Universidade de Coimbra, Instituto Pedro Nunes, Present Technologies e INOVA+, com cada parceiro a estar responsável pela execução de ações específicas.

A iniciativa prevê também a criação de um Welcome Centre em dois pisos num edifício da Câmara de Coimbra na rua Ferreira Borges, com ferramentas interativas e divulgação de produtos de toda a região, num investimento de 500 mil euros.

No âmbito municipal, haverá ainda um piloto de papeleiras inteligentes, um projeto de gestão sustentável de resíduos na zona histórica da cidade e a proposta de uma ciclovia no centro da cidade, que vá da zona ribeirinha até à Alta universitária.

"Este foi um dos poucos projetos aprovados a nível europeu, o único projeto português aprovado, e que permite utilizar a inteligência artificial para o benefício de um turismo sustentável e que apoia o turista na preparação das suas viagens", disse o presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, que falava à agência Lusa à margem da sessão de apresentação.

Para o autarca, Coimbra tem de ter "a capacidade de aproveitar melhor todo o impacto positivo do turismo a nível económico, cultural, social".

O presidente da Câmara disse também acreditar que ainda há "um grande caminho" para percorrer e que o projeto permite "fazer esse caminho de forma absolutamente inovadora e inédita".

José Manuel Silva sublinhou a possibilidade que o projeto permite de juntar vários parceiros e trabalhar em conjunto numa iniciativa que também se propõe a aumentar a estadia média dos turistas na cidade.

Apesar do investimento de 500 mil euros no Welcome Centre, o presidente da Câmara de Coimbra considerou que a grande mais-valia do SHIFT Coimbra será "o investimento intangível na formação, nos recursos humanos, na capacitação digital".

Na sessão, o presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIMRC), Emílio Torrão, considerou que o projeto irá ajudar a impulsionar o território "como destino acolhedor, sustentável e inteligente", e destacou a possibilidade de serem desenhados programas à medida das vontades e interesses de cada visitante.