Coloplast investe 100 ME e prevê criar 800 postos de trabalho em Felgueiras em três anos

Em declarações à imprensa, um dos responsáveis do grupo, Frank Berg Rasmussen, avançou que o aumento de trabalhadores dependerá do mercado, mas mostrou-se otimista, apontando que a empresa escolheu Felgueiras por causa da geografia, mas também depois de "estudadas as capacidades e qualidades da mão-de-obra da região".

Já em informação distribuída aos jornalistas lê-se que o investimento foi de 100 milhões de euros e que esta pretende ser "a maior unidade de produção até à data" do grupo.

"Portugal dispõe de uma mão-de-obra qualificada e altamente especializada, bem como de um nível de custos competitivo. É igualmente importante o facto de Portugal estar localizado na Europa, onde atualmente se encontra a maioria dos nossos utilizadores e onde, nos próximos anos, cada vez mais pessoas necessitarão dos nossos produtos", refere o vice-presidente executivo de operações globais, Allan Rasmussen, citado na informação distribuída.

"Esta localização permite-nos diversificar a nossa presença industrial na Europa, atualmente concentrada na Hungria. Portugal dispõe de uma elevada oferta de eletricidade proveniente de fontes renováveis e assumiu a ambição de atingir a neutralidade carbónica até 2045", acrescenta, ainda, Allan Rasmussen.

A Coloplast fabrica cateteres intermitentes, utilizados por pessoas com problemas de incontinência.

A fábrica hoje inaugurada na Zona Industrial Alto das Barrancas, em Felgueiras, no distrito do Porto, tem dois pisos e mais de 50.000 metros quadrados.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, presente na cerimónia de inauguração, elogiou este investimento por significar "emprego numa área de ponta, numa área de futuro".

"Este tipo de investimento em Portugal é muito importante. Queremos que continue para diversificar a nossa economia e torná-la ainda mais competitiva. Também é importante dizer que os trabalhadores aqui ganham 20% acima do que é o nível de pagamentos médios, de salário médio na região e, portanto, isto é um incentivo também para melhores salários", disse a governante.

Já o presidente da Câmara de Felgueiras, Nuno Fonseca, lembrando também a abertura recente de outra fábrica nesta zona industrial de um grupo francês que fabrica sistemas de automatização de portas e janelas para edifícios, falou da importância de diversificar a indústria do concelho habitualmente associada ao calçado.

"Sabemos que estamos numa região assente numa monoindústria. Precisávamos diversificar (...) e além disto temos a quantidade e o número de postos de trabalho que aqui vão ser criados. Emprego qualificados, muitos deles, e que tentamos, no fundo, dar a resposta àquilo que os jovens hoje precisam, aquelas novas oportunidades de trabalho", disse o autarca.