Comboios da Linha de Cascais circulam hoje em horário normal
Os comboios da Linha ferroviária de Cascais, no distrito de Lisboa, vão circular hoje no horário normal, depois de ter estado com constrangimentos na sequência do mau tempo das últimas semanas, segundo a CP.
Na sequência do mau tempo das últimas semanas em Portugal continental, a circulação de comboios na Linha de Cascais tinha sido retomada em via dupla na quarta-feira e estava a ser feita com alterações nos horários.
Numa nota divulgada na rede social Facebook, a CP - Comboios de Portugal informa também que o Comboio Internacional Celta será realizado normalmente, sem o transbordo rodoviário que se efetuava nos últimos dias no percurso Valença - Vigo - Valença.
De acordo com a CP, persistem ainda condicionamentos na circulação ferroviária na Linha da Beira Baixa, que continua suspensa, realizando-se apenas comboios Regionais entre Castelo Branco e Guarda e entre Entroncamento e Abrantes.
A circulação continua também suspensa na Linha do Douro, entre Régua e Pocinho e na Linha do Oeste.
Os Comboios Urbanos de Coimbra estão a circular entre Coimbra-B-Alfarelos-Coimbra-B.
Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.
A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou a 15 de fevereiro.